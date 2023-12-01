Пляшет в шкуре банана: стало известно, куда пропал актер Юрий Стоянов

Юморист, актер Юрий Стоянов стал все реже появляться на экранах. Журналисты издания News.ru выяснили, куда пропал известный артист.

На самом деле 66-летний Юрий Стоянов продолжает свою творческую деятельность. В 2021 году он принял участие в шоу «Маска», где выступал в костюме банана. Однако съемки чуть не закончились скандалом — организаторы чуть не оштрафовали его за нарушение условий контракта, когда во время исполнения песни Cancion del Mariachi он почти выдал себя.

Дело в том, что Стоянов снял перчатки, поскольку ему было неудобно в них держать гитару. Это стало нарушением условий контракта, так как руки — одна из самых узнаваемых частей тела. Но актера все же не рассекретили.

На данный момент в прокате идут две картины с участием Стоянова: «У людей так бывает» и «Пять процентов».

Артист продолжает активно играть в театре. В ближайшее время его можно будет увидеть в постановке «Спасти рядового Гамлета», которую покажут 9 декабря в Санкт-Петербурге и 13, 20 февраля в Москве.

Напомним, ранее мы писали, куда пропала звезда «Интердевочки» Татьяна Агафонова.