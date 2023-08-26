«Плохо без мужчины»: одинокая Бузова сняла пикантное видео для фанатов

Певица Ольга Бузова снова опозорилась из-за своих обнаженных фотографий. В отпуске артистка устроила жаркую фотосессию, за которую была раскритикована. Она опубликовала в соцсетях серию снимков в бикини.

«Ее позорят, а ей хоть бы что», «Голую Бузову видим чаще, чем себя», — пишут в комментариях подписчики девушки.

Исполнительница не стала отвечать на негатив, а добавила еще более провокационное видео. На кадрах она принимала душ прямо на улице, наливая струи на полуголую грудь. Многим поклонникам показалось, что звезда ведет себя слишком вызывающе.

«Ох, что с ней?», «До такой степени уже плохо без мужчины?», «Нам уже фоток в бикини достаточно», «Остановите ее», — прокомментировали пользователи Сети.

Ранее мы писали о том, как Бузову атаковали в Сети из-за лишнего веса.