Плохие прогнозы: Киркорову отказали в необходимой ему операции

Поклонники волнуются за здоровье 91-летнего отца певца Филиппа Киркорова. СМИ писали о госпитализации Бедроса. Помощница артиста заявила, что мужчина был на плановом осмотре. Но в окружении знаменитости говорят о более серьезных проблемах со здоровьем. Это связано с сердцем.

Знакомые говорят, что Бедросу Киркорову периодически становится плохо, поэтому он попадает в клинику. Ухудшение самочувствия связано с сердцем.

«Врачи дают не совсем оптимистичные прогнозы. Бедроса наблюдали лучшие кардиологи нашей страны, обсуждался даже вопрос о теоретической пересадке сердца, но врачи пришли к выводу, что он может не перенести операцию», – цитирует источник издание mk.ru.

В окружении знаменитости сообщают, что врачи решили не трогать 91-летнего отца певца. Они занимаются его лечением и восстановлением, а Филипп контролирует процесс.

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