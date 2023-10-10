Пластмассовый Кен: фанаты Павла Дурова усомнились в реальности его фото

38-летнего бизнесмена Павла Дурова раскритиковали в соцсетях за слишком искусственную внешность. Пользователи Сети назвали основателя Telegram женихом популярной куклы Барби – Кеном. Об этом сообщает Газета.Ru.

Знаменитость опубликовал в личном микроблоге фото, на котором позирует сидя в помещении. Он примерил черную футболку и черные брюки. При этом он сложил руки и задумчиво смотрел вдаль.

«Некоторые люди боятся, что искусственный интеллект поработит человечество. Но в каком-то смысле это уже получилось — через алгоритмы и рекомендации по контенту», — подписал публикацию бизнесмен.

Дуров поинтересовался у подписчиков, сколько часов в день они проводят со своими устройствами. Среди ответов были замечания в адрес внешности Павла. Многие отметили, что он выглядит словно кукла.

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