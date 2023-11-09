Плачет каждый день: Раиса Рязанова рассказала о горе в семье

Актриса Раиса Рязанова не смогла смириться со смертью единственного сына, об этом сообщает aif.ru.

Народная артистка России в 1968 году родила своего единственного ребенка – сына Данилу Петрова. Он пошел по стопам знаменитой матери и служил в театре «Содружество актеров Таганки». В 2020 году в семье Рязановой случилось горе – ее сын умер от оторвавшегося тромба.

Актриса признается, что до сих пор каждый день думает о Даниле и не может смириться с его уходом. По словам Рязановой она не понимает, как забыть случившееся.

«Мне говорят: ты себя этим заводишь, ты мучаешь себя. Я говорю: а как эти мысли убрать, как? Взломать черепушку и вытащить все? Остаться дура-дурой, больше ничем. Так? Как все остальные переживают, как все матери? Может, жены смиряются – я не знаю. Для меня он будто живой…» – рассказала знаменитость.

Раиса Рязанова призналась, что после утраты сына рухнула не только ее привычная жизнь, но и подкосилось здоровье.

«Рухнуло дело мое, здоровье. И мне кажется, до сих пор не поднялось еще. Потому что на протяжении всего этого времени я ни разу не заснула, чтобы перед этим не заплакать», – рассказала она.

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