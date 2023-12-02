НАШ ШОУБИЗ
11:00, 02 декабря 2023
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«Пилонщицам посвящается»: Настя Ивлеева представила фанатам свои скрытые таланты

«Пилонщицам посвящается»: Настя Ивлеева представила фанатам свои скрытые таланты

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Известная блогерша Настя Ивлеева решила порадовать подписчиков очередным забавным видеороликом. В своем микроблоге блондинка опубликовала свежие кадры на пилоне, которые покорили Сеть.

«Всем пилонщицам посвящается», – прокомментировала Ивлеева.

На камеру Анастасия позирует в спортивном костюме нежно-розового оттенка и серых шерстяных носках. Ведущая передачи «Орел и решка» сперва запрыгнула на пилон, а потом развела ноги в стороны, держась за шест руками.

Затем Ивлеева решила спуститься на пол и сесть на шпагат. В конце видео Настя выполнила еще несколько элементов на полу и снова поднялась на пилон.

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