Пил даже после операции: знакомая Гришечкина раскрыла правду о его алкоголизме

Соседка покойного актера Вячеслава Гришечкина рассказала, как он выпивал незадолго до смерти. По ее словам, от алкоголя он не отказывался даже после операции на сердце.

Отметим, что о проблемах звезды «Солдатов» со спиртным заговорили сразу, как только появилась информация о его уходе из жизни. Якобы именно из-за этого у него и ухудшилось состояние. Однако директор артиста Максим Миллер отрицал, что его нашли нетрезвым в квартире. По его словам, Гришечкин не был пьян. Он страдал из-за сердечной недостаточности.

Журналисты связались с соседями по многоквартирному дому Вячеслава и узнали, каким он был жильцом. Одна из женщин же поделилась с корреспондентами, что на самом деле актер действительно много пил.

«С утра ставили капельницу, а вечером снова напивался. Консьержка из нашего подъезда с ним практически жила, готовила ему, убирала, стирала», - рассказала соседка Гришечкина.

Напомним, что после смерти актера его дочь призналась, что ее отец хотел уйти из жизни. В последнее время он постоянно находился в подавленном состоянии и говорил о том, что устал от всего.

Ранее стало известно, что актеров сериала «Солдаты» преследует злой рок.

Источник: «Ты не поверишь!», НТВ