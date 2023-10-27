Певица Женя Малахова честно призналась в том, что с ней случилось в детстве

Экс-солистка группы Reflex, звезда ремейка «А зори здесь тихие» Женя Малахова призналась, что ее сглазили в детстве. Певица уверена, что из-за этого она не могла ходить.

Евгения призналась, что боится сглаза, поэтому она не показывает никому своего ребенка.

«В детстве меня сглазили, и я до полутора лет не могла ходить — спасибо моей маме, она поставила меня на ноги. Тем более не совсем понимаю, зачем выкладывать фото сына в сеть. Чтобы похвастаться, какой он миленький? Для этого существуют семейные чаты», — высказалась артистка в интервью Леди Mail.ru.

Евгения вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова в 2020 году. Долгое время артистка скрывала личность супруга, но затем она опубликовала фото со свадьбы в соцсетях. В феврале 2022 года звезда впервые стала матерью.

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