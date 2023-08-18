НАШ ШОУБИЗ
13:00, 18 августа 2023
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Сын или альфонс: полуголая певица Слава развлекается на яхте с молодым спортсменом

Сын или альфонс: полуголая певица Слава развлекается на яхте с молодым спортсменом

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Анатолий Данилицкий и певица Слава состояли в отношениях больше 18 лет, однако за все это время они так и не поженились. Исполнительница признавалась, что в случае развода ей бы очень не хотелось заниматься вопросами дележки имущества.

В конце минувшего года артистка заявила о расставании с Анатолием. Скрывать детали разрыва исполнительница не стала. Она сказала, что Данилицкий предал ее. Бизнесмен все пытался вернуть Славу, однако певица была неумолима.

За последние недели артистка в основном оказывалась в центре внимания из-за войны со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым. На фоне этих событий поклонники совершенно забыли о сердечных делах Славы.

Недавно певица выложила в микроблоге видеоролик, на котором она полуголая стоит на яхте.

«Живем!» – подписала видео она.

Позади Славы пристроился молодой человек, которого знаменитость пыталась показать подписчикам с лучших ракурсов.

«Это сын или альфонс?», «Там Милохин или Шаляпин?» – прокомментировали пользователи Сети.

Ранее мы писали, что после скандала с Хайдаровым Любовь Успенская решила уехать из страны.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
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#отношения
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#новости шоу-бизнеса
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strasti.ru, 2023 г. 18+

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