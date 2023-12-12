Певица Ольга Бузова пообещала найти «окошечко» для бойфренда

Поющая телеведущая Ольга Бузова призналась, что готова найти свободную минуту для будущего возлюбленного в своем загруженном графике. По словам звезды, у нее всегда есть время на общение с близкими людьми.

«Я очень четко выстраиваю свой график. Для меня каждая минута и секунда имеют значение. Я успеваю делать много дел, посещать много мероприятий, заниматься творчеством, снимать шоу и концерты. Я очень четко планирую свой график и свою жизнь», - сказала Бузова в беседе с News.ru.

Она заверила, что когда в жизни появится бойфренд, то и для него найдется «окошечко». «А сейчас я работаю. Я люблю дарить людям себя. В Новый год я работаю, в свой день рождения я работаю», — заявила Бузова.

В настоящее время Бузова одинока. Она была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым, но в 2016 году брак со скандалом распался. Кроме того, певица больше года встречалась с блогером Давидом Манукяном, однако отношения в итоге не сложились. Молодые люди также расстались со скандалом и долгое время избегали встречи друг с другом.

Ранее мы писали, что певице удалось удивить публику, выйдя в свет с обручальным кольцом. Украшение понадобилось Бузовой для съемок. Артистка снялась в комедии «Иван Васильевич меняет все», где ей досталась роль Ульяны Бунши. По сюжету, героиня Ольги состоит в браке. «Киношным» мужем Бузовой стал Тимур Батрутдинов.