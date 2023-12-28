Певица Марина Хлебникова стала инвалидом

Певица Марина Хлебникова признана инвалидом третьей группы из-за хрупкости костей. Звезде поставили диагноз «ревматоидный артрит». Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации источника, уже продолжительное время артистка регулярно ходит к ревматологу из-за боли в суставах. Врач обследовал ее и выявил серьезное заболевание, из-за которого теперь с 2024 года она будет получать льготы. На данный момент Хлебникова переживает вторую стадию болезни – у нее эрозии в костях запястий и локтей.

Также появилась информация, что у певицы диагностировали смешанный остеопороз тяжелого течения с патологическими переломами. Медики прописали Марине Арнольдовне диету, богатую кальцием, лечебную физкультуру, физиотерапию и поддерживающее лечение, так как высок риск перелома шейки бедра.

Напомним, что ранее SHOT уже публиковал новости о проблемах со здоровьем у Хлебниковой. Якобы у нее аритмия и ишемическая болезнь.. Однако эти данные не подтвердил директор вокалистки. Он заявлял, что она не жалуется на здоровье и продолжает активно работать. Также он упоминал, что позже будет выпущено видеообращение по этой теме.

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