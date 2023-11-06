Певица Елена Ваенга уехала из России вместе с семьей
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Певица Елена Ваенга забрала ребенка и уехала из России, об этом сообщает Утро.ру.
Артистка поделилась в соцсетях кадрами из отпуска. Она вместе с сыном и матерью отправилась отдыхать на Мальдивы. Впрочем, для 11-летнего сына знаменитости отпуск распланирован четко. Ваенга выложила в блоге расписание дел подростка на день, в котором значатся уроки музыки, плавание и занятия с бабушкой.
Многих подписчиков певицы заинтересовал смелый пункт «я вообще делаю что хочу». Кто-то отметил, что почерк у Ивана с трудом можно разобрать, однако звездная мать тут же встала на защиту сына, заявив, что он медицинский.
Елена Ваенга редко делится кадрами сына, поэтому подписчики певицы обрадовались свежим фотографиям Ивана с отдыха: «Красавец! И когда только успел из карапуза в такого парнишку вымахать...», «Очень возмужал Иван», «Весь в мать».
Ранее мы писали о том, что Елена Ваенга учинила скандал в гостях у Ларисы Долиной.