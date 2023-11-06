Певица Елена Ваенга уехала из России вместе с семьей

Многих подписчиков певицы заинтересовал смелый пункт «я вообще делаю что хочу». Кто-то отметил, что почерк у Ивана с трудом можно разобрать, однако звездная мать тут же встала на защиту сына, заявив, что он медицинский.

Елена Ваенга редко делится кадрами сына, поэтому подписчики певицы обрадовались свежим фотографиям Ивана с отдыха: «Красавец! И когда только успел из карапуза в такого парнишку вымахать...», «Очень возмужал Иван», «Весь в мать».

Ранее мы писали о том, что Елена Ваенга учинила скандал в гостях у Ларисы Долиной.