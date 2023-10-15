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23:00, 15 октября 2023
1 мин.

Певец Юрий Антонов отказался от алкоголя

Stable Diffusion

Stable Diffusion

© Stable Diffusion

Российский певец Юрий Антонов признался, что отказался от употребления спиртных напитков.

Недавно артист посетил гала-ужин музыкальной премии «Виктория» в Москве. В ходе торжества многие заметили, что Антонов не заказывает у официантов алкоголь. Вместо этого певец пьет минеральную воду.

По словам Антонова, минеральная вода вызывает у него чувство наслаждения. Этот выбор гораздо лучше, чем напитки алкогольного характера - водка, коньяк или вино.

Артист отметил, что уже несколько лет не пьет алкоголь. Теперь он может употребить немного спиртного только в исключительных случаях, пишет PROZVEZD.

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Источник фото:Stable Diffusion
Теги:
#алкоголь
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#здоровье
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