НАШ ШОУБИЗ
22:00, 10 сентября 2023
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Певец Shaman рассказал о состоянии упавшей в обморок поклонницы

freepik

freepik

© freepik

Во время концерта певца SHAMAN в Санкт-Петербурге одна из его поклонниц упала в обморок прямо на сцене во время танца с ним. Инцидент произошел перед многотысячной аудиторией.

На видео с выступления видно, как певец поддерживает девушку, а затем вызывает помощь. Поклонницу быстро унесли со сцены и оказали первую помощь за кулисами.

После этого SHAMAN продолжил концерт. Позже он сообщил, что девушка пришла в себя и чувствует себя хорошо, а причиной обморока могло быть перенапряжение.

Также не исключено, что обморок мог случиться из-за жары на арене. Однако певец успокоил поклонников, рассказав, что поклоннице была оказана необходимая помощь за кулисами.

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Источник фото:freepik
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