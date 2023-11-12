НАШ ШОУБИЗ
12:30, 12 ноября 2023
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Певец Кай Метов вынудил Лолиту Милявскую «беременеть от его низа»

Певец Кай Метов вынудил Лолиту Милявскую «беременеть от его низа»

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Кай Метов заставил сделать Лолиту Милявскую признание. Это произошло в эфире шоу «Суперстар» на телеканале НТВ.

Метов исполнил песню группы «А-Студио» «Улетаю». Выбор композиции удивил зрителей. Не менее интересным оказалось выступление артиста. Он хорошо исполнил хит, вызвав восторг у членов жюри.

Особенно сильные эмоции выразила певица Лолита Милявская.

«Я от твоего низа беременею. Мурашки по коже. Спасибо, что ты преодолеваешь страх выхода на сцену», — сказала она.

Исполнитель отметил, что посвятил номер своей возлюбленной, с которой он встречается уже шесть лет. Артист признался, что в отношениях становится более нежным, и его чувства отразились на выступлении.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько стоит Новый год со звездой.

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