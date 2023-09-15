Петля на шее затянулась мгновенно: Высоцкая рассказала о смертельной аварии во Франции

Актриса Юлия Высоцкая вернулась после поездки за границу в Россию и поделилась своими впечатлениями об отпуске. Она призналась, что хорошо отдохнула с семьей, но сейчас ей приходится слишком много работать в театре. Спасает ее лишь спорт и изучение биографии великих людей. К тому же, некоторые моменты перекликаются с ее жизнью.

В личном блоге телеведущая рассказала о страшной смерти в аварии бывшей жены поэта Сергея Есенина. Будучи во Франции, она решила прокатиться на гоночном автомобиле, и конец ее длинного шарфа случайно попал под колесо, намотавшись на него. Петля на шее затянулась мгновенно, и женщина умерла.

Дороги Франции и у самой Высоцкой вызывают лишь печальные воспоминания. Дело в том, что несколько лет назад именно там она вместе с семьей попала в аварию, в которой серьезно пострадала ее дочь Маша. После произошедшего звездная наследница впала в кому, и после этого родители перестали комментировать ее состояние. Ходят слухи, что девушка до сих пор не пришла в себя. Впрочем, достоверной информации нет.

Ранее врач сообщил о неожиданных рисках для здоровья фигуриста Романа Костомарова.

Источник: kp.ru