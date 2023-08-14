Пьет одну воду и ничего не ест: что происходит с затравленной из-за рецептов Юлией Высоцкой

Актриса Юлия Высоцкая только недавно начала приходить в себя после травли из-за кулинарных рецептов и возвращаться в публичное пространство. Несмотря на то, что сама она старалась не комментировать скандал, поклонники и близкие телеведущей отмечали – происходящее давалось ей крайне непросто. Сейчас же все меньше людей говорит о жидких сырниках и сгоревшем шашлыке артистки. Но появилась новая тема для обсуждения, и на этот раз фанаты обеспокоены еще больше.

В последнее время Высоцкая серьезно взялась за свою фигуру. Она активно занимается спортом и при этом следит за своим питанием. Кроме того, актриса стала практиковать голодание. Об этом она рассказывала в блоге и демонстрировала подписчикам, как живет лишь на одной воде. Такая диета не прошла даром, и Юлия действительно серьезно изменилась. Однако многие считают, что в худшую сторону.

После новой фотографии в социальной сети поклонники знаменитости обеспокоились ее состоянием. Дело в том, что Высоцкая совсем исхудала. Некоторые даже назвали это не просто сбросом веса, а истощением.

«Определено проскальзывает истощение, но, наверно, модный детокс или голодание», «Прекрасна, а, сколько весит Юлия? Какая диета?», «У нее есть дни, когда она голодает... Сидит на одной воде...», - пишут комментаторы.

Впрочем, как и в случае с рецептами, свое тело Высоцкая не спешит обсуждать в Сети. Саму ее все полностью устраивает, поэтому велика вероятность, что она не откажется от своего интервального голодания.

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