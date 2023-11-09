Первый выход после выписки: Домнина в траурном наряде вывела в свет Костомарова

Фигурист Роман Костомаров вышел в свет на протезах вместе с женой. Об этом сообщает издание The Voice.

Минувшим вечером в Москве состоялась премия «Больше чем звезды», которую посетили многие знаменитости. Однако главными героями мероприятия стали Роман Костомаров и Оксана Домнина. Фигурист впервые вышел в свет после ампутации и выписки из больницы.

Костомаров появился перед публикой на протезах, в черном пиджаке, брюках и белой футболке. Домнина подобрала наряд под мужа, выбрав элегантный черный костюм. Пара вместе позировала на дорожке и охотно общалась с прессой.

Роман получил премию как главный герой года «за мужество и невероятную любовь к жизни». Фигурист, в свою очередь, публично поблагодарил жену. По словам спортсмена, он остался жив благодаря Оксане.

«Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации. Спасибо моей любимой жене, что вижу всех вас», — высказался Роман.

Ранее Костомаров рассказал о моменте, когда почувствовал полное опустошение в жизни.