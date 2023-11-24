Первая с конца: Пугачева возглавила антирейтинг россиян

Певица Алла Пугачева возглавила рейтинг артистов, которых стыдятся россияне. Об этом сообщает The Voice со ссылкой на результаты социальных исследований.

ВЦИОМ провел исследования, в ходе которых выяснились лучшие и худшие артисты России. Как оказалось, жители страны гордятся Олегом Газмановым, Николаем Расторгуевым и Юлией Чичериной. Однако есть и те знаменитости, которые вызывают стыд у публики. Исполнительница хита «Арлекино» возглавила антирейтинг. Также у россиян вызывают антипатию Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Напомним, что Пугачева уже больше года не проживает на территории РФ. Певица со скандалом уехала из страны, гневно обратившись к россиянам. На данный момент она обосновалась на Кипре.

Ранее стало известно, что у Аллы Пугачевой появилась новая зависимость. Подробности смотрите в этой статье.