Пережил 9 лет унижений: стало известно, куду пропал ведущий шоу «Вокруг света» Михаил Кожухов

Журналист Михаил Кожухов признался, что ушел с телевидения, так как на протяжении всей его карьеры ему приходилось постоянно унижаться. И продолжалось это девять лет. В какой-то момент чаша терпения переполнилась, и он предпочел бросить работу.

Зрителям телеведущий был широко известен по передачам про путешествия. Например, «В поисках приключений» и «Вокруг света». Однако потом Кожухов неожиданно пропал. Теперь он трудится в основном за кадром.

«Мне приходилось унижаться ежедневно — на протяжении тех девяти лет, что я занимался производством телевизионной продукции. И какой-то запас унижения был исчерпан», - рассказал журналист в программе канала RTVI «Легенда».

Закрыв эту главу свое жизни, Михаил стал писать книги, создавать собственные проекты. Так, он запустил в Сети «Клуб путешествий Михаила Кожухова» и начал проводить авторские туры.

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