Перестаралась: 67-летнюю Долину осудили из-за отретушированного фото

Певица Лариса Долина разместила в личном блоге пост, в котором она попросила о помощи. Как выяснилось, артистка ищет помещение для своей музыкальной академии. По словам Долиной, ей необходимо, чтобы была шаговая доступность к центру и наличие четырех комнат для проведения занятий. К слову, на помощь откликнулось только несколько человек. Остальные подписчики артистки обратили внимание совсем на другое.

Свое обращение к фолловерам певица проиллюстрировала новым снимком. Однако на фото 67-летнюю Долину с трудом можно узнать. Пользователи Сети в очередной раз осудили знаменитость за использование фотошопа. Вот почему под ее публикацией появились гневные комментарии. Однако были и те, кто оценил фотографию по достоинству.

«Бабушка-красавица», — высказались подписчики.

Ранее мы писали о том, что Лариса Долина в штанах с дырой в интересном месте опозорилась на людях. Подробности смотрите в этой статье.