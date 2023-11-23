Переехавший в США внук Пугачевой появился на публике с накрашенными губами и новым цветом волос
© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Певец Никита Пресняков, переехавший в США, показал себя с накрашенными губами и новым цветом волос – зеленым. Снимок в необычном образе внук артистки Аллы Пугачевой опубликовал в социальной сети.
Несмотря на то, что Никита уже много лет крутится в творческих кругах и в шоу-бизнесе, с внешностью он особых экспериментов не проводит. Он не красит свои рыжие волосы, но иногда то убирает, то вновь отращивает бороду. Однако посмотреть на себя с разных сторон Преснякову, по всей видимости, все же хочется. Именно поэтому он решил кардинально измениться, но при помощи маски-фильтра в Сети.
Отметим, что в США Никита живет уже год и активно пытается там развивать карьеру и заводить знакомства. За границей ему пришлось отказаться от сцены и выбрать другое направление – режиссерское. Артист снимает клипы западным коллегам и делает неплохие успехи в этом деле. О возвращении в Россию Пресняков пока не заговаривает. Более того, зимой прошлого года к нему в Америку переехала и супруга Алена Краснова, которая теперь в социальных сетях транслирует свою жизнь в Майами.
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Источник: личный блог Никиты Преснякова в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)