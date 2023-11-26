Передумал в последний момент: что вынудило Петросяна отказаться от работы с культовым режиссером

Однажды Евгений Петросян отказался от роли, которая спустя время прославила другого человека. Артисту тогда было всего 19 лет, он должен был работать с культовым режиссером, но передумал в последний момент. Об этом сообщает Киноафиша.

Так, телеведущий мог бы сыграть Шурика в фильме «Операция "Ы"». Леонид Гайдай посчитал, что Евгений Петросян идеально подходит для образа студента, и был готов к сотрудничеству.

Юморист вспоминал, как уже начал репетировать с постановщиком, но неожиданно до него дошло, что Шурик – это романтический герой.

«Это не мое. Я хочу быть комедийным артистом», – заявил он.

В результате персонажа сыграл 27-летний Александр Демьяненко, после чего актер стал настоящей звездой.

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