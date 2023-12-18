Перед Яковлевым стояли на коленях, лишь бы он снялся в этой картине: в итоге фильм провалился

Юрий Яковлев успел поработать со знаковыми советскими режиссерами, а в его фильмографии числится 119 работ, многие из которых вошли в классику отечественного кино.

Важно отметить, что артист снимался не только в признанных шедеврах, но и тех лентах, которые попали в «черный список», сообщает Киноафиша.

Например, в 1961 году на большие экраны вышла комедия Эльдара Рязанова «Человек ниоткуда». Режиссер рассказывает зрителям историю дикаря африканского племени, который неожиданно попадает в Москву. Постановщик высмеивает в картине быт своих соотечественников, нравы того времени и идеологию страны.

Только вот власти фильм не оценили, из-за чего кинолента столкнулась с критикой. Более того, «Человек ниоткуда» был обвинен в безыдейности и отправлен на полку на 25 лет. Актеры, принявшие участие в съемках, тогда начали сильно переживать за свои карьеры, в том числе и Юрий Яковлев.

Для артиста это был один из первых фильмов, в котором он согласился участвовать только после уговоров директора «Мосфильма» Ивана Пырьева. Глава студии стоял перед Яковлевым на коленях и умолял сыграть одну из ролей.

Однако опасения Юрия Васильевича были напрасны. Запрет картины не сказался на его карьере, а уже в следующем году в прокат вышла «Гусарская баллада», сделавшая актера всесоюзной звездой.

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