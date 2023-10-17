Перебрался в Израиль и пропал: что стало с актером Кулаковым, воспитывающим сына с ДЦП

Актер Евгений Кулаков уже год живет в Израиле и не так часто появляется на публике, из-за чего многие поклонники и вовсе подумали, что он пропал. За границей его особенному сыну с ДЦП смогли предоставить место в одной из лучших школ, обучение в которой стоит весьма недешево. Но именно там наследнику звезды «Следа» максимально комфортно, поэтому покидать страну в ближайшее время семья не планирует.

Евгений признался, что его ребенок будет посещать образовательное учреждение в Израиле до 21 года. До этого они не собираются переезжать. О том, чтобы сменить город или государство, артист собирается задумываться только когда, когда его сын определится, чего хочет дальше от жизни.

«Наша задача — помочь Илье воплотить его потенциал. Эта задача требует огромного человеческого ресурса родителей, специалистов и общества. Это громадные финансовые ресурсы государства!» - поделился Кулаков в личном блоге.

По словам актера, обучение в Израиле уже дает свои плоды. Если раньше Илья мог отвечать только «да» или «нет», то теперь легко складывает целые предложения, вступает в диалог.

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Источник: личный блог Евгения Кулакова в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).