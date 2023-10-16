«Пенсионерским духом так и пахнет»: Сергей Соседов показал, как живет с мамой в одной квартире

Член Союза журналистов Москвы и главный критик отечественных знаменитостей Сергей Соседов ведет достаточно скрытый образ жизни в соцсетях. Однако на этот раз он решил порадовать подписчиков и показал им свою квартиру, пишет Экспресс газета.

Несмотря на благие намерения знаменитости, большая часть аудитории начала критиковать жилище кумира. Подписчикам не понравилось, что квартира, которая покупалась еще в советские времена, не отвечает современным требованиям.

«Но квартира, конечно... пенсионерским духом так и пахнет», — написали некоторые фолловеры.

Однако Соседов не обратил внимание на подобные замечание и сосредоточился на более дружелюбных комментариях.

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