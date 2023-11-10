«Пенсии очень маленькие, а лекарства очень дорогие»: Юрий Соломин предсказал свой инсульт

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин попал в больницу с инсультом. По некоторым данным, левую сторону тела 88-летнего артиста парализовало. Еще в 2009 году Соломин предсказал свой инсульт, назвав его профессиональным заболеванием актеров.

Соломина госпитализировали 6 ноября. Он потерял сознание, садясь в машину – худрук направлялся в тот день на работу в театр.

14 лет назад Соломин дал интервью «Российской газете». В нем артист поднял тему инсультов и инфарктов: он говорил, что работники сцены чаще остальных страдают заболеваниями, связанными с нервной системой.

«Инсульт и инфаркт — наши профессиональные заболевания. При этом пенсии очень маленькие, а лекарства очень дорогие», — признавался Соломин.

Ранее сообщалось, что худрука Малого театра в больнице разбил новый недуг. Подробнее читайте здесь.