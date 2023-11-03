Пела вживую: появилось видео выступления Пугачевой после новости о приезде

Певица Алла Пугачева приехала в Россию, но не стала давать никаких комментариев. При этом вокруг Примадонны ходит множество слухов, а на днях в Сети появилось видео выступления артистки на сцене. Многие заметили, что оно было снято недавно, а на кадрах исполнительница демонстрировала свои вокальные способности. Ролик публикует портал «Утро.ру».

Напомним, что Алла Борисовна давно перестала выступать на сцене и не делала исключений даже для выгодных корпоративов. Но недавнее видео с выступления звезды удивило публику. На кадрах Пугачева исполняла свой хит «Свеча горела» вживую. Информации о том, где и когда была сделана запись, нет. Судя по внешнему виду знаменитости, кадры являются свежими.

Пользователи Сети заметили, как старательно пела артистка и похвалили ее вокальные данные.

Ранее мы писали о том, что известно о возвращении Пугачевой в РФ.