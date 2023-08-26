Печальная правда: тяжелобольного Плужникова вернули в шоу «Голос» не просто так

Скоро стартует шоу «Голос. Уже не дети», где появится один из самых ярких участников музыкального проекта Данил Плужников. Новость о том, что тяжелобольной парень снова будет мелькать на экране, обрадовала фанатов. Но некоторые уверены, что приглашение ему поступило вовсе не из-за вокальных способностей.

Продюсер Сергей Лавров уверен, что участие Плужникова очень выгодно шоу «Голос», которые охотятся за рейтингом. Он считает, что из всех участников Данил был не самым перспективным, чтобы брать его снова.

«Его индивидуальность с таким маленьким ростом делает рейтинг программе. Сами понимаете, чем больше будет скандалов или необычных людей, тем больше о шоу говорят», – высказался продюсер.

Знаменитость добавил, что руководство «Голоса» надеется привлечь еще больше зрителей к экранам. Ведь благодаря этому увеличивается реклама, деньги и просмотры. С такой целью они специально приглашают «необычных персонажей».

«Думаю, его взяли именно для привлечения рейтингов», – пояснил Лавров.

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