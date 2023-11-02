«Павла назад не вернешь»: Муцениеце работает без отдыха, чтобы прокормить семью

Агата Муцениеце последние месяцы работает не отдыхая. Актриса трудится не только на съемочных площадках, но и в кабаре-театре Crave. Впрочем, есть у звезды и другие заботы — она судится с бывшем мужем Павлом Прилучным за алименты.

Один из последних исков к бывшему супругу актриса подала несколько месяцев назад — она потребовала взыскать с Прилучного 51 тысячу рублей, чтобы возместить судебные издержки за предыдущие иски.

Сейчас Муцениеце активно делится работой со своими подписчиками. На днях она выложила ролик, на котором готовится к выступлению в театре. Подписчики тут же посчитали, что таким образом знаменитость дала знать бывшему супругу, кого он упустил. Слова фанатов приводит «Экспресс газета».

«Зачем-то так кривляешься? Ты для кого? Все равно Павла назад не вернешь, там у них настоящая любовь», — отметили подписчики.

Ранее мы писали о том, что Агата Муцениеце рассказала о сложностях работы в кабаре.