«Парень может начать ее преследовать»: заявлено о расставании Ивлеевой со студентом, который младше на 11 лет

Блогер Настя Ивлеева и студент экономического факультета, который младшее знаменитости на 11 лет, много времени проводили вместе. Этим они подогрели слухи об отношениях. Однако экстрасенс Эльвира Усубалиева заявила, что роман продлится недолго – максимум один год. Она предсказала, что будет после расставания.

Усубалиева считает, что Ивлеева до сих пор влюблена в бывшего мужа – рэпера Элджея.

Ее новые отношения могут быть местью, считает экстрасенс. Ивлеева старается показать, что не одинока, и рассчитывает на возвращение экс-супруга, но это ошибочная тактика. Новый бойфренд «действительно искренне к ней относится…, есть влюбленность к Ивлеевой, отмечает Усубалиева.

«А она просто им поиграется и бросит», - прогнозирует экстрасенс.

Она предупредила, что расставание оставит на сердце молодого человека большую рану – возможны «неприятные последствия».

«Он может начать ее преследовать, стать настоящим сталкером и обузой не только для Насти, но и для всей ее семьи», - рассказала Усубалиева об одном из вариантов развития событий.

Студент может начать шантажировать блогера тем, что покончит с собой в случае ее ухода.

«Не исключено, что он действительно захочет это сделать. И тогда потенциальная смерть Бориса может быть на совести Ивлеевой», - сказала экстрасенс сайту PROZVEZD.

Ранее сообщалось, что Ивлеева купила квартиру в Санкт-Петербурге.