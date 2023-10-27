«Папа — моя боль»: как 11-летний сын Алексея Янина узнал о смерти отца

Вдова актера Алексея Янина Дарья рассказала, как ей пришлось дважды сообщать 11-летнему сыну о смерти его отца. По ее признанию, мальчику было тяжело принять уход родителя, и они вместе много плакали.

Звезда сериалов скончался 19 сентября. С 2015 года он боролся с последствиями инсульта, но так и не смог до конца поправиться. Близкие делали все для того, чтобы он продолжал жить полноценной жизнью, и когда, казалось бы, начали наблюдаться улучшения, Алексей неожиданно впал в кому, из которой больше не вышел.

«Хоронили» артиста дважды. В первый раз мошенники позвонили семье Янина и сообщили о его смерти. Дарья вспомнила, что тогда не смогла скрыть от ребенка слезы и рассказала ему обо всем сразу, как узнала. «Я ему сказала, что папы не стало, и мы плакали с ним в обнимку», - призналась певица.

Когда же Алексей действительно скончался, мальчик находился в школе. Мама не стала сразу его огорчать, но он сам все понял по ее настроению.

«Тяжело было… Очень тяжело. Андрей всегда говорил мне: „Папа — моя боль“. Ему было непросто говорить о болезни Алексея. На похоронах, понятное дело, ему было невероятно трудно…» - призналась Дарья.

По словам артистки, сейчас ее сыну удается справляться с потерей отца при помощи плотного расписания. Он ходит в секции, общается с друзьями, и это его спасает от погружения в горе. К психологам Дарья пока не обращалась, вместо этого она сама много говорит с ребенком, и они тем самым поддерживают друг друга.

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Источник: StarHit.