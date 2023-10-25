«Панихида просто»: актриса Тамара Семина назвала неожиданную причину отказа от дня рождения

Актриса Тамара Семина отказалась праздновать юбилей из-за усталости, об этом она рассказала mk.ru.

25 октября народная артистка РСФСР празднует 85-летие. Однако звезда кино призналась, что в последнее время она сильно устала, поэтому пышного праздника по случаю дня рождения не будет.

«К юбилею подхожу с усталым настроением. Меня все издергали, истрепали… Устала я. Поэтому отказалась и от Дома кино, и от ресторанов. Какие рестораны? Не хочу. Это скучно. Слушать одни и те же слова… Я их и так слышу каждый день. Зачем мне это вообще? Какая-то панихида просто», — с грустью рассказала она.

По словам артистки, ее друзья с пониманием относятся к тому, что она не собирается отмечать юбилей. При этом Семиной уже позвонили с поздравлениями коллеги из разных уголков России.

«Из станицы Вешенская, где мы снимали "Матерь человеческую", звонили: "Ой, Тамарочка Петровночка, с наступающим вас!". Они, правда, и так связи со мной не теряют на протяжении всех этих лет. Из Уфы звонили, вся Сибирь, Камчатка звонила…» — рассказала она.

Артистка добавила, что в день ее рождения на центральных телеканалах планируют показать фильмы с ее участием.

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