НАШ ШОУБИЗ
21:00, 26 ноября 2023
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Озвучен главный страх всех актеров дубляжа: скоро многие артисты останутся без работы

Озвучен главный страх всех актеров дубляжа: скоро многие артисты останутся без работы

© Freepik

Актер дубляжа Никита Моисеев заявил, что один из его главных страхов – это развитие нейросетей. Об этом он рассказал в интервью с Мослентой.

«Мы работаем. И все боимся нейросетей, но стараемся особо об этом не думать. Можем ли мы что-то сделать с ними? Не знаю, но, если будет какая-то идея, я бы поддержал», – подчеркнул Моисеев.

Однако сейчас, как утверждает знаменитость, у актеров дубляжа, напротив, появилось больше работы. Причина кроется в исчезновении монополии. Так, если до этого все проекты уходили в студии «Пифагор» или «Мосфильм», то теперь есть множество других озвучек.

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