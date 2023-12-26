«Ожидается прибавление»: у Меладзе родится ребенок от новой возлюбленной в 2024 году

Композитор Константин Меладзе в 2023 году развелся с певицей Верой Брежневой. Ходят слухи, что причиной послужили не только разногласия супругов, но и новый роман музыканта. Поговаривают, что счастье он обрел с молодой артисткой Софьей Тарасовой, которой всего 22 года. Сам артист домыслы фанатов не комментирует, но, по мнению экстрасенса Дениса Брендера, все очевидно.

Медиум отметил, что Меладзе счастлив в новых отношениях. Более того, Софья уже в 2024 году подарит избраннику ребенка. Эксперт увидел не только прибавление в семье, но и переезд.

«Константин начал жизнь с чистого лица. С возлюбленной они уже обсуждают планы на будущее, у них все серьезно», - считает Брендер.

Что касается Веры Брежневой, то у нее все тоже будет хорошо в 2024 году. Детей экстрасенс у певицы не увидел, зато заметил большое количество кавалеров. Он поделился, что артистка будет выбирать между четырьмя мужчинами.

Ранее Анастасия Волочкова высмеяла участников скандальной вечеринки Насти Ивлеевой.

Источник: PROZVEZD