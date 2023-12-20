Отрастил пузо и усы: пропавшего Хабенского сняли в странном виде

В последнее время Константин Хабенский уделял много сил и энергии художественному руководству в МХТ им. Чехова. Наконец, актер вновь вернулся на экраны, представив трейлер нового фильма «Бременские музыканты», премьера которого запланирована на 1 января 2024 года.

В этом проекте Хабенский исполнил роль Сыщика, персонажа, который появляется в сиквеле оригинальной истории. Трейлер и первые кадры показывают колоритный и неожиданный образ актера в этой роли. Многие фанаты предполагают, что ему была предложена роль отрицательного персонажа, который, судя по всему, станет ярким элементом фильма. Фото публикует Экспресс газета.

Некоторые комментаторы в социальных сетях заметили, что на новом постере Хабенский почти неузнаваем в шлеме, с усиками и большим пузом. Тем не менее, поклонники с нетерпением ожидают появления Константина Хабенского на экране в новой и необычной роли.

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