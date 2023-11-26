«Оторвать от подушки невозможно»: из-за чего беременной Старшенбаум пришлось срочно уехать из города

34-летняя актриса Анна Старшенбаум и ее возлюбленный Даниил Наумов недавно переехали в загородный дом. Пара ждет ребенка, который должен появиться на свет в скором времени. Об этом сообщает «7Дней.ru».

Сама Анна отмечает, что с середины срока крайне остро реагирует на все, что ее окружает. Поэтому пара решила уехать в отдаленное место. Как говорит артистка, беременность в 20 и 30 лет переносится совершенно по-разному.

Так, сейчас Старшенбаум уже не чувствует той легкости, которую испытывала при рождении сына Ивана.

«Больших усилий для меня стоит доползти даже до подушки, а уж оторвать меня от нее практически невозможно», – прокомментировала девушка.

Стало известно, что рожать Анна будет в одной из столичных клиник.

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