Отказали в удовлетворении иска: суд оставил третью жену Александра Градского ни с чем

Тверской суд Москвы рассмотрел исковое заявление третьей супруги композитора Александра Градского Ольги. Женщина хотела добиться права на получение доли наследства, однако инстанция отказала ей в удовлетворении требований, передает РИА Новости.

Сегодня, 23 октября, состоялось судебное заседание по иску третьей жены Градского, которая состояла в отношениях с артистом с 1980-го по 2001 год. Ольга хотела добиться права вступления в наследство, оставленного Александром. Ответчиком по ее делу была Марина Коташенко — вдова покойного композитора — и собственные дети женщины. Судебное разбирательство длилось с 2022 года и проходило в закрытом режиме.

Ольга просила признать общим имуществом супругов земельные участки, жилые и нежилые здания, а также исключить из состава наследственного имущества половину всего и признать ее право на него. Однако суд отказал женщине в удовлетворении искового заявления.

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