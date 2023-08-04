Отказала всем, кроме него: как Джигурда склонил к интиму самую красивую актрису 90-х

Актер Никита Джигурда является не только самым ярким представителем шоу-бизнеса, но и обольстителем. Только ему удалось уговорить самую красивую актрису 90-х принять участие в пикантных съемках.

Раньше работы было не так много, а ленты в большинстве снимали низкобюджетные. Поэтому звезды соглашались на любые роли. Заполучить Алену Хмельницкую мечтали многие режиссеры, но она ответила «да» только Джигурде. Напомним, что он работал над фильмом «Супермен поневоле, или Эротический мутант».

Красавица не думала, что съемки будут такими откровенными. Изначально картина была намного приличнее. Но Никита заявил, что фильму необходимы постельные сцены.

Хмельницкая согласилась сниматься, но только не обнаженной. Поэтому ее заменили дублершей – нашли модель из журнала для взрослых. Актриса позировала там, где нужен был крупный план. А остальное за нее делала представительница эротического жанра.

Когда-то звезда признавалась, что никогда не смотрела фильм, который в итоге получился. По ее словам, у нее даже нет желания. Поклонники уверены, что Алене просто стыдно за прошлое с Джигурдой.