Отец Агутина прервал молчание о разводе сына с Анжеликой Варум

Слухи о разводе Леонида Агутина с Анжеликой Варум распространились на фоне отсутствия супруги на концерте певца в честь его 55-летия. Недавно отец артиста рассказал, что происходит в звездной семье. Об этом пишет mk.ru.

Известно, что Варум не пропускает ни один концерт супруга, являясь для него источником поддержки. Агутин объяснял, что в день выступления Анжелика плохо себя чувствовала и осталась дома, дабы не подвергать здоровье риску.

Николай Агутин на гала-ужине премии «Виктория» подтвердил журналистам, что в семье Леонида царит идиллия. По его словам, о сыне просто распространяют много сплетен из-за зависти.

«Им многие завидуют. Я это знаю! Пусть живут люди, когда у них все хорошо. Они любят друг друга — это главное», — рассказал отец Агутина.

Более того, он прокомментировал вопрос об имуществе сына за границей. Николай Агутин объяснил, что нет никаких многочисленных вилл за рубежом, а о наличии квартиры в Майами известно всем.

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