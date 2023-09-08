Отар Кушанашвили раскрыл причину облысения Андрея Малахова

Журналист Отар Кушанашвили пришел на интервью к Анастасии Ивлеевой. Там Кушанашвили попался каверзный вопрос об Андрее Малахове. Журналиста спросили, знает ли он, почему телеведущий носит на голове парик.

Отар дал понять, что знает о причине облысения Малахова, но раскрывать ее отказался. Кушанашвили со ссылкой на осведомленный источник намекнул, что ведущий проходил лечение.

«Я знаю причину этой алопеции. И когда мне знакомый человек сказал: "Как ты можешь на эту тему шутить? Он курс проходит". Лучше не трогать беду, в которую он попал», — объяснил Кушанашвили.

Напомним, зрители стали замечать, что с недавнего времени Андрей Малахов сильно сдал. Телеведущий растерял мускулы и заметно осунулся, а на его голове появился парик. Ряд источников сообщали о том, что Малахов проходил лечение от рака, но сам телеведущий предпочитает игнорировать эти слухи.

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