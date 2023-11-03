НАШ ШОУБИЗ
21:00, 03 ноября 2023
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Оставшийся на Кипре Галкин* вышел на связь и сделал заявление после отъезда Пугачевой

Оставшийся на Кипре Галкин* вышел на связь и сделал заявление после отъезда Пугачевой

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева вернулась в Россию. Исполнительница оказалась на родине одна. Ее муж Максим Галкин* (признан иноагентом на территории РФ) и дети остались в кипрской квартире. Оттуда же супруг Примадонны вышел после ее отъезда на связь, передает Kp.ru.

Комик решил поделиться со своими фанатами одной неприятной новостью. Оказалось, что его концерты в Израиле, куда звездное семейство перебралось жить, переносятся на весну — артист собирается выступить в разных городах страны в марте и апреле. Вероятно, это связано с тем, что в ближневосточной стране продолжаются боевые действия.

Ранее портниха Аллы Пугачевой рассказала, почему исполнительница не сможет долго жить за границей. По ее словам, там, за рубежом, совершенно другой менталитет.

*признан иноагентом на территории РФ

Источник фото:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Теги:
#муж
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#Алла Пугачева
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