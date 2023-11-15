Оставленная Иглесиасом Курникова похудела до истощения: как сейчас выглядит спортсменка

В Сети появилось редкое фото спортсменки Анны Курниковой, которая много лет назад влюбила в себя знойного певца Энрике Иглесиаса. Несмотря на то, что артист частенько оставляет любимую одну, они все равно находят время, чтобы побыть вместе. Об этом пишет Экспресс газета.

Девушка ведет закрытый образ жизни, особенно после того, как родила детей. На днях Анна побывала на концерте мужа и позировала для общего кадра. На снимке были певец, его супруга и друзья, среди которых знаменитая теннисистка Серена Уильямс. Но многие поклонники обратили внимание не на нее, а на похудевшую Курникову.

В Сети удивились, что 42-летняя Анна выглядит все также хорошо и молодо, но очень похудела. Кроме того, она смущенно улыбалась и будто стеснялась камеры.