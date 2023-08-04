Оставила Костомарова дома: Оксана Домнина вынуждена работать за двоих

Фигуристка Оксана Домнина, которая последние семь месяцев постоянно была рядом с супругом Романом Костомаровым, вернется на лед. Об этом рассказал постановщик шоу Илья Авербух.

В Telegram-канале мужа Елизаветы Арзамасовой появился анонс предстоящего шоу. Согласно информации на один лед с Оксаной Домниной выйдут Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Татьяна Тотьмянина и другие звездные коллеги.

Также в программе примут участие Максим Шабалин, действующие спортсмены – Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда и многие другие.

«Мы ждем абсолютно всех», – написал Илья Авербух.

Ранее бывший партнер Домниной по танцам на льду Максим Шабалин рассказал о состоянии фигуристки.