Осчастливил другую женщину: отец ребенка Равшаны Курковой ушел от актрисы

Равшана Куркова предпочитает не делиться с общественностью подробностями из личной жизни. Она год скрывала рождение ребенка от бизнесмена Сергея Амаряна, и только недавно стало известно, что пара разошлась.

Примечательно, что поклонники Курковой узнали новость о расставании не от самой звезды. Накануне Сергей Амарян выложил в соцсетях фото с новой возлюбленной, которая уже находится в положении.

«Незабываемый день», – прокомментировал предприниматель.

Подписчики Амаряна искренне порадовались за него и засыпали поздравлениями со скорым пополнением.

Равшана Куркова поддерживает общение с бывшим молодым человеком ради их общего сына, о чем говорит микроблог Сергея, в котором он активно публикует счастливые кадры с малышом.

В личной жизни у актрисы тоже все в порядке. В прошлом году звезда родила еще одного ребенка, теперь у ее сына появилась сестричка.

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