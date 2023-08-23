«Организм не сдается»: врач раскрыл детали лечения Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с глиобластомой — самой агрессивной формой рака. Заболевание поражает мозг, вот почему пациенты с таким диагнозом не живут более двух лет. Однако Заворотнюк удалось перешагнуть четырехлетний рубеж.

Врач-онколог Евгений Черемушкин сообщил, что на продолжительность жизни больного влияют два фактора. Во-первых, важно выявить заболевание на ранних стадиях. Чем позже это произошло — тем больше в организме человека метастаз.

Во-вторых, необходимо, чтобы организм реагировал на лечение. В подобном случае «опухоль отзывается, и люди могут жить долго».

По словам специалиста, борьба Заворотнюк за жизнь может длиться годами, «если организм не сдается».

Ранее мы писали о том, что дочь тяжелобольной Заворотнюк отправилась к священнику. Подробности смотрите в этой статье.