Опять невеста: Софию Ротару поздравляют со свадьбой

Певицу Софию Ротару поздравляют со свадьбой. Об этом сообщает Экспресс газета.

После отъезда из РФ артистка отказалась от общения с прессой. Вот почему в Сети мало информации о жизни Ротару. Однако на днях сын певицы привлек к ней внимание. В личном блоге мужчина поделился архивным снимком матери из ЗАГСа. На нем знаменитость запечатлена в закрытом свадебном платье и фате. Улыбающаяся певица держит под руку супруга Анатолия Евдокимова. По данным источника, на снимке Ротару нет и 22 лет.

Поклонники восторженно отреагировали на кадр и сделали комплименты молодой невесте.

Напомним, что в 2002 году Анатолий ушел из жизни. Смерть супруга стала ударом для певицы. После его кончины Ротару не обрела вновь женское счастье.

Ранее мы писали о том, что с Ротару произошло ЧП на борту самолета. Подробности смотрите в этой статье.