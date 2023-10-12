НАШ ШОУБИЗ
19:00, 12 октября 2023
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«Они по всему телу»: Гоар Аветисян показала шрамы после операции у Хайдарова

«Они по всему телу»: Гоар Аветисян показала шрамы после операции у Хайдарова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Гоар Аветисян выложила в микроблоге честные фотографии, на которых показала все несовершенства фигуры: шрамы и растяжки. Визажист призналась, что принимает свое тело таким, какое оно есть, и призвала всех любить себя.

Блогерша сняла растяжки на руках и животе, оставшиеся после пластической операции. Так, несколько лет назад девушка сделала липосакцию, благодаря которой похудела на 40 килограммов.

«Вот они, мои растяжки. Они у меня есть по всеми телу. Как бы мы учимся их принимать. У меня есть синяки под глазами, которые я замазываю каждый день», – прокомментировала Гоар.

Визажист добавила, что у нее, как и у всех людей, есть некоторые моменты, которые она хотела бы в себе улучшить. Однако это не мешает ей любить себя и свое тело.

Помимо растяжек, Гоар Аветисян показала поклонникам, как выглядит ее шрам, оставшийся после работы звездного хирурга Тимура Хайдарова.

«Мы все видим красивую картинку в социальных сетях. Красивых девушек, красивых мужчин. Все прекрасно. Только сам человек и Бог знает истину и количество шрамов у него на пути и на теле», – заключила блогерша.

«Они по всему телу»: Гоар Аветисян показала шрамы после операции у Хайдарова

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Сразу после липосакции от Хайдрова Гоар жаловалась подписчикам на гниющие раны и некроз. Несмотря на то, что шрамы успели зажить, они все равно заметны на кадрах, которые опубликовала девушка.

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