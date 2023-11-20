«Она понимает это»: что известно о будущем детей Пугачевой за пределами РФ

Актриса Елена Драпеко считает, что у детей Аллы Пугачевой нет будущего за пределами РФ. Об этом стало известно из эфира шоу «Русские сенсации».

По мнению Елены, 74-летняя Пугачева, несмотря на возраст, не может расслабиться и «жить для себя». Дело в том, что певице нужно «поставить на ноги» наследников. При этом актриса убеждена, что будущее ее детей не является перспективным.

«Как умная женщина, она понимает, что там нет будущего. Она может жить там на заработанные деньги, а детей надо обеспечивать, они же маленькие», — высказалась Драпеко.

Кроме того, Елена считает, что время артистки ушло: сейчас в шоу-бизнесе другие лидеры. По мнению актрисы, Пугачева «из эпохи позднего застоя», а отечественная эстрада нуждается в «других героях».

Ранее выяснилось, за какую сумму Алла Пугачева готова тайно прилететь в Москву и выступить.