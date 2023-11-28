«Она меня любила»: Киркоров рассказал, какой была мать Пугачевой

56-летний певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с мамой Аллы Пугачевой. Об этом сообщает издание The Voice.

В Москве состоялась премьера фильма «Теща». Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Киркоров. Певец находился в хорошем настроении и охотно общался с журналистами. В беседе с прессой он с досадой заявил, что не успел стать зятем.

По словам Филиппа, у него были хорошие отношения с мамой Пугачевой. Однако женщина не дожила до свадьбы дочери. Зинаида Архиповна скончалась в 1986 году от инфаркта, а Киркоров и Пугачева узаконили отношения лишь в 1994.

«У меня была бы очень хорошая теща. У Аллы Борисовны была замечательная мама. Она меня очень любила. Говорила, что я хороший мальчик», — поделился откровением артист.

Для выхода в свет Филипп выбрал белую водолазку, шубу, джинсы и очки.

Ранее Пугачева объяснила, почему развелась с Киркоровым. Подробности смотрите в этой статье.